Dá para aprender a ser feliz? Pesquisa diz que sim e mostra dicas simples

A prática de um método ajudou a aumentar em 10% a 15% o bem-estar das pessoas que o aplicam no dia a dia, e os resultados, em alguns casos, perduraram por dois anos, diz Bruce Hood, psicólogo e filósofo especializado em neurociência cognitiva do desenvolvimento e autor da pesquisa. Os resultados foram obtidos após entrevistas e estudos ao longo dos anos com 228 graduandos que colocaram o método em prática.

Entre as atividades que ajudam a nos deixar mais felizes, segundo a pesquisa, estão:

Conversar com estranhos: isso traz felicidade, mesmo que a gente evite fazer isso por timidez ou outros motivos;

Dar presentes a outras pessoas: isso ativa centros de recompensa no cérebro, proporcionando felicidade;

Ter boa qualidade de sono;

Caminhar na natureza;

Praticar atos de bondade;

Praticar meditação;

Prestar atenção ao que acontece de positivo a cada dia;

Praticar atividade física;

Praticar a gratidão.

É como ir à academia, não podemos esperar que fazer uma aula vai garantir estar em forma sempre. Tal como acontece com a saúde física, temos de trabalhar continuamente na nossa saúde mental, caso contrário as melhorias são temporárias. A prática leva à perfeição.

Bruce Hood

O estudo ainda apontou que as mídias sociais não são nocivas a todas as pessoas, mas prejudicam aqueles que se preocupam demais com sua reputação. Além disso, o otimismo aumenta a expectativa de vida, e a solidão traz danos ao sistema imunológico.