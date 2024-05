Xô, estrias! Até quem malha pode ter, mas dá para tratar e prevenir

Apesar de ser super comum, a estria é vista como inimiga da estética. E aflige até quem malha, como Gracyanne Barbosa. Em seu perfil no Instagram, a musa fitness já desabafou sobre suas estrias, que a incomodam desde a adolescência: "Muita gente que tem estria branca sabe como é difícil."

Mas o que é a estria?

Nada mais é do que um rompimento das fibras da pele. No momento em que essa lesão ocorre, ela fica inflamada, por isso, inicialmente, tem a coloração avermelhada. Quando essa lesão cicatriza, a estria fica branca.

Geralmente, as fibras da pele se rompem por dois motivos: gravidez e crescimento do corpo na puberdade. No entanto, o uso de alguns medicamentos, como o corticoide, comum na quimioterapia, também pode acarretar o problema, já que facilitam o rompimento dessas fibras elásticas.