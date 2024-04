'Quando descobri endometriose profunda, soube que não estava fingindo dor'

Perguntei a ela: 'isso daqui é normal? Hoje está saindo um pouco mais de coágulo do que costuma sair. E é isso que tento explicar e não consigo'. Ela ficou chocada.

Ela me perguntou se ninguém nunca havia suspeitado que poderia ser endometriose. E aí ela foi muito específica e categórica: 'preciso que você faça o exame com essa médica porque ela é especialista em endometriose e ela vai conseguir fazer o mapeamento. Se você tiver alguma coisa relacionada à endometriose, ela vai falar que tem'.

Foi aí que o meu exame saiu com aquele laudo assustador de endometriose profunda, com focos na parte posterior do útero, ovários e no intestino grosso. E aí a gente correu para fazer a cirurgia e remover essas lesões no útero e ovários.

Minhas lesões no intestino foram removidas um ano depois porque simplesmente não foram removidas na primeira cirurgia. Prefiro não usar o termo 'negligência médica', até porque não sei o que aconteceu para não terem sido removidas, apenas estou relatando o que aconteceu comigo.

Quando a gente fala que tirei duas partes do intestino, parece que é uma coisa muito grande. Mas não, o médico tirou uma parte e aí ele localizou uma outra lesão um pouco mais para cima. Não precisei usar nenhuma bolsa [de colostomia] nem nada disso. Como é uma cirurgia eletiva, fiz o preparo intestinal uma semana antes. A cirurgia foi robótica.

'Essa doença é muito solitária'