Tratar fogachos da menopausa sem hormônios? Será possível em futuro próximo

Em janeiro deste ano, a empresa divulgou os resultados das pesquisas e deve submeter os dados para aprovação às autoridades de saúde americanas e europeias, FDA e EMA, ainda este ano, com previsão de lançamento para 2026 nos mercados europeu e americano. Para a Anvisa, a empresa prevê uma submissão dos dados para avaliação em 2025.

Elinzanetant também pode diminuir distúrbios do sono associados à menopausa. Para este sintoma específico, existe um outro estudo em andamento, o NIRVANA, em fase 2 atualmente. Por isso, pode ser que a empresa prefira fazer um lançamento com os dois sintomas (sono e fogachos) aprovados em bula, o que talvez signifique mais tempo para estar disponível para as mulheres.

Como funciona a droga em estudo?

Imagem mostra a localização do hipotálamo no cérebro Imagem: iStock

Para entender o funcionamento do remédio, é preciso entender a origem das ondas de calor do climatério, conforme explica abaixo o ginecologista e obstetra Rodrigo Rodrigues, gerente médico de saúde feminina da Bayer.

O estrogênio é um importante hormônio responsável pela regulação da temperatura no corpo da mulher. Quando ele está em queda, há uma hiperativação dos neurônios KNDy, que ficam alojados no hipotálamo, no cérebro, bem no sistema nervoso central.