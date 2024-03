Ela entrou na menopausa aos 16 anos após perder os ovários: 'Fase de luto'

Causas genéticas, doenças autoimunes, infecciosas, danos ao tecido ovariano por cirurgia ou retirada dos ovários e tratamentos contra o câncer como quimioterapia e radioterapia podem ocasionar a menopausa precoce.

Os principais sintomas da menopausa são a parada da menstruação, ondas de calor, secura vaginal, alterações de humor, de sono e perda de massa óssea.

O tratamento é a reposição hormonal, se não houver contraindicação —neste caso, existem outras medicações que podem ajudar no controle dos sintomas. Além disso, é importante investigar se há uma causa para a menopausa precoce que precise de tratamento.

"Outras frentes indispensáveis para as mulheres com menopausa precoce são o acompanhamento psicológico, o cultivo de um estilo de vida saudável e conversar sobre opções de planejamento de filhos, como, por exemplo, com técnicas de reprodução assistida", acrescenta Helga Marquesini, sexóloga e ginecologista do Sírio-Libanês (SP).