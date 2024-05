Vem, soninho: o que comer e o que não comer para conseguir dormir bem

Aqui, a dica é tomar sem nenhum tipo de açúcar ou adoçante, que reduzem a ação dos fitoquímicos, cuja função é proteger e otimizar o funcionamento celular do organismo.

Maracujá

Seu efeito calmante já é conhecido da indústria farmacêutica, tanto que existem vários remédios disponíveis no mercado com esse princípio ativo. O maracujá age como depressor inespecífico do sistema nervoso central, trazendo uma ação sedativa, tranquilizante e antiespasmódica da musculatura lisa.

Mas, atenção: o efeito depende muito da sensibilidade de cada um. O que funcionou para seu vizinho pode não funcionar para você.

Kiwi

Estudos apontam que o kiwi tem muitos compostos úteis para a nossa saúde, dentre os quais antioxidantes que podem ser benéficos no tratamento dos distúrbios do sono. Um desses trabalhos, de 2011, foi publicado na National Library of Medicine e avaliou os efeitos do kiwi nos padrões de sono dos voluntários, incluindo início do sono, duração e qualidade. Os 24 participantes —que consumiram dois kiwis uma hora antes de deitar durante quatro semanas— tiveram o tempo e a eficiência do sono aumentados significativamente. Fica a dica!