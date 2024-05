Trocou válvula cardíaca: 'Com medo da morte, deixei carta para meus filhos'

Alan recebe visita da família completa um mês após a cirurgia cardíaca Imagem: Arquivo pessoal

Ele solicitou uma hemocultura, um exame que identifica a presença de bactérias ou fungos no sangue. Dois dias depois me ligaram do laboratório informando que o resultado parcial já apontava para uma bactéria e o diagnóstico foi confirmado. Meu cirurgião disse que meu sogro salvou minha vida por ter sido rápido e assertivo.

O protocolo inicial era ficar 42 dias internado para tomar altas doses de antibiótico e matar a bactéria. Estava indo tudo bem, mas no sexto dia tive algumas complicações. Minha válvula cardíaca original foi rapidamente destruída pela infecção, simultaneamente atingiu o tecido de condução elétrico do coração, levando a bloqueios do ritmo do coração.

Os médicos explicaram que o quadro se tornou grave, complexo e que eles precisariam trocar a válvula em 24 horas. O que eu mais temia desde os 17 anos estava prestes a acontecer. Meu mundo caiu.

Alan com a esposa e os pais Imagem: Arquivo pessoal

No dia 28 de setembro de 2023, os médicos realizaram a troca da válvula aórtica por uma prótese biológica e fizeram uma plástica da válvula mitral após a retirada do material infectado. Durante o pós-operatório, tive algumas intercorrências, febre, arritmias cardíacas e alergia à medicamentação, mas minha equipe tem muita experiência e me deu todo o suporte.