Tentando perder peso e não consegue? Há 10 razões que podem explicar

Esse nutriente é importante para o funcionamento adequado do cérebro, fibras musculares, coração e outras partes do corpo. Ele tem relação com todo o funcionamento celular. Então esse consumo precisa ser equilibrado.

Tânia Rodrigues dos Santos, nutricionista e especialista em fisiologia do exercício

8) Não tomar água suficiente

A água tem um papel importante na perda de peso. A ingestão adequada pode aumentar a saciedade, diminuir o apetite, além de auxiliar na digestão e na eliminação de toxinas.

"Organismos desidratados possuem lentificação do metabolismo como instinto protetor ancestral. É como se nosso organismo entendesse que, por não estarmos bem hidratados, estamos num cenário de deserto e, consequentemente, a sobrevivência torna-se prioridade. Para isso, o gasto energético pode ser reduzido, fazendo com que a ingestão habitual que possuímos de calorias supere o gasto e favoreça assim o ganho de peso ou dificulte o emagrecimento", explica Ventura.

Os famosos dois litros por dia são uma recomendação geral, mas a quantidade pode variar de acordo com diversos fatores individuais, climáticos e níveis de atividade física. A quantidade ideal gira em torno de 35-45 ml de água por quilo corporal. Por exemplo, para um indivíduo de 70 kg seria algo em torno de 2.450 ml a 3.150 ml.