Gêmeos ligados pela pelve e com três pernas não podem ser separados

Gêmeos que nascem ligados são chamados de isquiópagos e são bastante raros. Eles são do tipo tripo, por terem três pernas. A identificação de alguns casos assim é possível ainda no início da gravidez, por meio de ultrassom e mais exames de imagem.

Por que não separar?

Segundo os médicos, as crianças foram levadas ao hospital em 2022 com "queixas extremas" de mobilidade. O Comitê de Ética do Hospital Hasan Sadikin, em Bandung, junto à equipe médica e aos pais, decidiu que a melhor opção era um procedimento corretivo, para melhorar a qualidade de vida. Problemas congênitos impediam que eles passassem por longos procedimentos sob o efeito de anestesia.

Nem sempre a indicação é separar gêmeos que nascem ligados. Cirurgias assim devem ser avaliadas individualmente, considerando a anatomia dos pacientes. "Cada caso de gêmeos siameses precisa ser tratado individualmente, e as intervenções devem ter como objetivo fornecer resultados ideais, considerando questões éticas e desejos dos pais/pacientes", afirmam os médicos no estudo de caso.

A decisão foi não separar os gêmeos, mas sim tornar o tronco mais vertical, para que pudessem ficar de pé e até mesmo caminhar com auxílio. Médicos do caso em estudo publicado no American Journal of Case Reports

Sucesso após cirurgia

A cirurgia, feita atrasada devido à pandemia de covid-19, foi realizada por três cirurgiões ortopédicos. Exames antes da alta dos gêmeos não indicaram complicações.