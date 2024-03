Começar as refeições pela salada ajuda mesmo a emagrecer?

Num desses estudos, pessoas que comeram primeiro os vegetais e deixaram os carboidratos (arroz, macarrão, pão) para o final tiveram uma redução da glicemia (nível de açúcar no sangue), da gordura corporal e da pressão arterial em longo prazo, o que ajuda a minimizar riscos de problemas como diabetes, infarto, AVC e obesidade.

Como montar uma salada saudável

A possibilidade de combinações de ingredientes é infinita e eles podem mudar de acordo com o que você mais gosta de comer e com o que está disponível na feira e no mercado. Quanto mais diversificada a salada, melhor:

Use folhas (alface, rúcula, agrião), vegetais crus (tomate, pimentão, cenoura, pepino) e cozidos (beterraba, brócolis, abóbora)

Sempre que possível, adicione um mix de sementes (girassol, chia, gergelim), que são fontes de gordura boa, nutriente que também contribui para a saciedade.

Para reduzir o uso de sal, aposte em ervas e especiarias naturais, e inclua uma pequena quantidade de azeite extravirgem.