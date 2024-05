6 erros comuns que impedem você de emagrecer com saúde

Embora o déficit calórico seja um fator crucial para a perda de peso, se não houver uma mudança nos hábitos alimentares, é provável que a pessoa recupere o peso perdido.

2. Cortar todo tipo de carboidrato

A ingestão insuficiente do nutriente pode levar a sintomas como fadiga, dores e falta de energia. Isso não significa que devemos consumir carboidratos sem controle. Quando consumidos em excesso, eles podem ser prejudiciais à saúde, aumentando os níveis de triglicerídeos e contribuindo para a obesidade.

O problema reside no consumo excessivo de fontes ruins de carboidratos, como açúcar, pão branco, massas, fast-food, biscoitos e outros produtos industrializados. Em média, os carboidratos devem representar entre 45% e 65% do total de calorias consumidas por uma pessoa saudável ao longo do dia, provenientes de alimentos de qualidade, como frutas, legumes, tubérculos, grãos integrais e leguminosas.

3. Ignorar a primeira refeição do dia

É bastante comum encontrar indivíduos que optam por não tomar o café da manhã, acreditando que dessa forma pouparão calorias e "obrigando" o corpo a queimar gordura. A realidade é justamente o oposto: aqueles que fazem essa refeição estão mais resguardados contra a obesidade.