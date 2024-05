'Minha filha era alegre e foi se apagando até ser morta pelo marido'

Imagens de câmeras de segurança, cedidas pela Polícia Civil, mostram o momento em que Galvão chega ao hospital com Marcela. A mulher está desacordada e o suspeito pede ajuda para os funcionários. Ele e um enfermeiro tiram a vítima do carro, que está com os braços cobertos.

O fisiculturista teria dito aos médicos que a esposa sofreu uma queda em casa. Segundo a delegada responsável pelo caso, Bruna Coelho, porém, as lesões encontradas no corpo da vítima são incompatíveis com uma queda da própria altura.

Galvão tem um histórico de violência doméstica contra uma ex-namorada e contra Marcela. Marcela registrou um boletim de ocorrência contra o fisiculturista em 2020 e conseguiu uma medida protetiva, mas a decisão foi suspensa porque o casal reatou o relacionamento.

O fisiculturista foi preso no dia 17 e passou por uma audiência de custódia no dia em que Marcela morreu. Em seu interrogatório, Galvão optou por permanecer em silêncio. A prisão foi mantida pelo poder Judiciário em audiência de custódia, por suspeita de feminicídio. Procurada pelo UOL, a defesa de Galvão disse que o inquérito policial foi finalizado na última sexta-feira e ainda encontra-se com o Ministério Público. "A defesa aguarda o posicionamento ministerial."