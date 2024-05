Parkinson: a hora certa de implantar o dispositivo de estimulação cerebral

O começo é tão sutil que nem dá para apontar do que se trata: oito ou nove em cada dez pessoas com Parkinson, se forem reparar, tiveram perda de olfato e distúrbios da fase mais profunda do sono uns bons anos antes de surgir um tremor discreto ou uma sensação de rigidez ou, ainda, uma dificuldade para se movimentar, deixando até a escrita mais lenta.

A partir daí, a jornada da forma clássica da doença todo mundo mais ou menos conhece. As pernas parecem pesadas. Depois, vem a "patinação", quando o indivíduo dá vários passos sem sair do lugar antes de desembestar andando. E, adiante, aparece o que os especialistas chamam de freezing, descrevendo a cena de quem congela no meio de um corredor, por exemplo, porque o corpo simplesmente não obedece de imediato a ordem para fazer a curva e entrar em um cômodo qualquer.

O Parkinson é tudo isso — e é muito mais que isso. Vai além dos sintomas motores. No entanto, eles chamam a atenção porque o que está acontecendo na intimidade do cérebro é a perda de células produtoras de dopamina. E essa molécula é um neurotransmissor que, entre outras funções, está envolvido no controle dos movimentos.