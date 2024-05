Café pós-almoço e até dormir com pet: o que atrapalha sono e você não sabe

Além disso, se além de beber a pessoa fuma, saiba que a nicotina é estimulante e inibe a liberação de melatonina, produzindo um sono superficial e fragmentado. Também predispõe agitação noturna, sensação de falta de ar e roncos altos.

6. Deixar porta e janelas do quarto fechadas

Seja no clima quente e seco ou no frio intenso, fazer isso prejudica o sono, por fazer com que a umidade do ar no ambiente reduza. Com as janelas fechadas e sem ventilação natural, as mucosas e a pele ficam ressecadas e as chances de se ter coceiras, incômodos na garganta, nariz entupido, tosse e espirros aumenta.

"Pessoas com rinite, bronquite, asma e apneia são mais suscetíveis a sentir os sintomas respiratórios", diz Barbosa.

7. Dormir com o pet de estimação

Cães e gatos podem nos esquentar à noite, além de transmitir sensações de conforto e segurança. Por outro lado, quando a noite está muito quente ou se está gripado, a presença do animal pode atrapalhar o sono.