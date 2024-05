É possível ter o 'rosto quadrado' da moda sem cirurgia, mas não é pra todos

Imagem: Getty Images

No entanto, mesmo com as melhores intenções e profissionais qualificados, às vezes imprevistos podem surgir. Estando insatisfeito, saiba que existem medidas que podem ajudar a lidar com essa situação, como:

Voltar ao profissional e relatar a ele suas queixas , preocupações, impressões e desejos. Um bom profissional estará disposto a ouvir você e encontrar soluções.

, preocupações, impressões e desejos. Um bom profissional estará disposto a ouvir você e encontrar soluções. Em alguns casos, tratamentos adicionais podem ser recomendados para ajustar ou melhorar os resultados. Isso inclui retoques ou abordagens complementares.

podem ser recomendados para ajustar ou melhorar os resultados. Isso inclui retoques ou abordagens complementares. Fazer uma reflexão sobre o que se pretende com a correção estética e, às vezes, aceitar a realidade, pois as expectativas podem estar muito altas ou baseadas em imagens idealizadas. Um rosto perfeitamente simétrico pode não ser alcançável.

e, às vezes, aceitar a realidade, pois as expectativas podem estar muito altas ou baseadas em imagens idealizadas. Um rosto perfeitamente simétrico pode não ser alcançável. Buscar apoio emocional de uma rede, de amigos, familiares e profissionais de saúde mental, a fim de se aliviar, receber conselhos, se conhecer mais a fundo.

de uma rede, de amigos, familiares e profissionais de saúde mental, a fim de se aliviar, receber conselhos, se conhecer mais a fundo. Ainda insatisfeito, considere buscar uma segunda opinião de outro profissional.

Outra possibilidade é esperar o término da validade de um procedimento. Em se tratando de substâncias injetáveis, como o ácido hialurônico, pode variar, em média, de 6 a 18 meses, informa o médico Regis Ramos. Sandra Figueiredo diz que produtos de qualidade superior —e mais caros— podem alcançar durabilidade de 24 meses.

Caso queira reverter o procedimento injetável, há uma enzima chamada hialuronidase, que o degrada. Depois, se o paciente quiser, pode optar por realizar um novo procedimento para ajustar o contorno facial.

Regis Ramos, médico

Ele diz ainda que preenchimentos costumam ter um custo mais acessível em comparação com cirurgias para redefinição de maxilar/mandíbula, que são mais complexas, demandam sala de cirurgia, equipe especializada e cuidados pós-operatórios mais intensivos, o que acaba refletindo em um custo mais elevado.