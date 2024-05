Flamengo ganha fácil, fica em segundo e não vê Gabigol

Antes de começar a Libertadores era unânime até entre os adversários que o primeiro lugar do grupo do Flamengo seria, tan-tan-tan, do Flamengo.

Pois hoje a fase de grupos terminou e o primeiro lugar ficou em La Paz, com o Bolivar.

O Flamengo ficou com o segundo lugar ao passar com facilidade pelo colombiano Millonarios, com gols de Pedro aos 6 e 45 minutos e, contra de Vargas, aos 25, só no primeiro tempo.