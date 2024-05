O que é ostarina? Anabolizante que suspendeu Thiago Braz imita testosterona

Ela imita a testosterona, mas a diferença está nos efeitos adversos: o atleta que faz o uso da substância pode ter ganho de massa muscular e melhor desempenho em competições. Dessa forma, o uso da ostarina é injusto no ambiente esportivo, visto que, em relação a outros atletas que não a utilizam, cria-se uma superioridade artificial.

O fármaco faz parte da classe com Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos ("Selective Androgen Receptor Modulators - SARM", em inglês), proibido no país pela Anvisa em 2021. A decisão foi tomada porque não existe estudo de segurança com essa substância e ela não é indicada para tratar nenhum problema de saúde.

Caso Thiago Braz

Campeão olímpico do salto com vara em 2016 e medalhista de bronze em Tóquio-2020, Thiago Braz não estará nos Jogos Olímpicos de Paris. A AIU ("Athletics Integrity Unit", na sigla em inglês), braço antidoping da World Athletics, anunciou nesta terça-feira (28) uma suspensão de 16 meses para o brasileiro.

Thiago estava suspenso provisoriamente desde julho do ano passado, quando a AIU anunciou que ele havia testado positivo para ostarina. Em março, a entidade anunciou que havia pautado o caso para julgamento, mas a decisão só foi publicada agora.

De acordo com a AIU, Thiago está recorrendo na Corte Arbitral do Esporte (CAS). A única esperança dele é que a entidade, última instância na justiça desportiva, o autorize a competir até o fim do mês que vem, para que ele possa tentar o índice.