Como é o santuário de Santa Catarina que ganhou raro título do papa

O que aconteceu?

O anúncio foi realizado em coletiva de imprensa no Santuário da Diocese de Criciúma e teve a presença de Dom Jacinto Inacio Flach, bispo local e do reitor e padre Antônio Vander.

Apesar do anúncio ter sido feito na semana passada, em meio à crise do Rio Grande do Sul, o santuário foi elevado ao título de Basílica menor em 17 de abril de 2024.

Como é o santuário que retrata a via sacra?