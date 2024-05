Já está no Brasil: o que é e quais os sintomas do vírus mayaro?

"O fato de esses vírus compartilharem o mesmo complexo antigênico dificulta um diagnóstico preciso e gera 'falsos-negativos' para o mayaro, principalmente nas regiões em que também circulam os vírus da chikungunya, dengue e zika", afirma Claser.

A médica acrescenta que como a febre do mayaro é, na maioria das vezes, confundida com febre da dengue ou da chikungunya e o diagnóstico laboratorial só é feito em alguns lugares, há a impressão errônea de que não há surtos de mayaro nas regiões povoadas do Brasil.

Cabral ouviu da cientista que, atualmente, o diagnóstico da doença pode ser feito através da coleta de sangue venoso para identificar o antígeno, medir a carga viral (viremia) por meio de PCR em tempo real (RT-qPCR) ou RT-PCR convencional e isolar o vírus em certos tipos de células cultivadas em laboratório.

Também é possível realizar a pesquisa de anticorpos através de ELISA ou PRNT (teste de neutralização por redução de placas), para verificar se o indivíduo está infectado ou se já possui imunidade contra o vírus. No entanto, existe a desvantagem da possibilidade de reatividade cruzada com outras viroses semelhantes.

O mayaro é mantido por meio do ciclo de transmissão silvestre, que envolve o mosquito Haemagogus e seu hospedeiro vertebrado, como pequenos mamíferos, pássaros e macacos.

No entanto, observou-se que também pode ocorrer o ciclo intermediário, que é caracterizado pela transmissão do vírus por pessoas que visitam áreas endêmicas e podem levar o vírus para outras regiões. Além disso, existe o ciclo urbano, onde o vírus pode se adaptar a um novo vetor, como o mosquito Aedes. Outros mosquitos de gêneros como Culex, Sabethes, Psorophora e Coquillettidia podem contribuir para a amplificação do mayaro em seu ambiente natural.