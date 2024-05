Dormir apenas 4 ou 5 horas por noite e ficar bem é normal? Depende!

Todo mundo conhece alguém que dorme menos do que as oito horas recomendadas por noite e, ainda assim, se sente bem pelo resto do dia. Antes que você considere esse indivíduo um insone, saiba que, por mais que a ciência recomende um horário estimado de repouso por dia, cada pessoa tem o seu relógio biológico e precisa de uma quantidade de sono específica.

A ciência indica oito horas de sono porque, em média, a maioria das pessoas descansa de fato após sete horas e meia ou oito horas e meia de sono. Mas também existem os extremos da curva, quem dorme quatro horas ou mais de 12 horas (sim, é normal).

Enquanto isso, quem geneticamente precisa de apenas 4 horas de sono por dia, geralmente se considera insone. No entanto, o que conta é se a pessoa se sente bem no dia seguinte.