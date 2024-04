Joanete causa dor e, se grave, deforma o pé, mas tem tratamento eficaz?

Existem técnicas cirúrgicas diferentes para cada grau do joanete: leve, moderado e grave. A boa notícia é que a técnica para a correção evoluiu com novas abordagens minimamente invasivas, com incisões e cicatrizes menores, reduzindo o trauma cirúrgico e com reabilitação mais rápida.

Chamada de percutânea, a operação é feita por meio de pequenas incisões e o pós-cirúrgico implica no uso de curativo que limita o uso de calçados comuns.

Há a liberação para pisar no chão, no entanto, o curativo impede, por exemplo, o uso de um tênis ou um calçado comum. Em geral, usa-se uma sandália especial com solado rígido, a Augusta, por 6 a 8 semanas até retomar suas atividades, inclusive atividade física.

Nos casos graves em que o joanete já está bem avançado, aquele em que o dedo já subiu no outro, com muita calosidade e os demais dedos já se deformaram como uma garra, o vice-presidente da ABTPé explica que se faz uma artrodese do dedão do pé, em que ele é fixo em uma posição com o uso de um parafuso para travar o movimento. Assim, a pessoa consegue calçar bem um sapato, mas com limitações porque o dedo fica fixo no mesmo local.