'Chegam em choque': como são os 'primeiros socorros psicológicos' no RS

É um momento em que o profissional precisa ter sensibilidade de perceber o que elas querem falar ou se querem se reservar, não pode ser mais uma conversa para que elas repitam sua história e seus dados, já esgotadas de falar.

Luciana Fossi

Cada pessoa expressa o sofrimento psíquico de maneira única, diz Luciana. "Tem vítimas que não conseguem falar sobre e outras que querem desabafar. Essa situação de estresse agudo, perdas e traumas pode gerar reações diversas, seja de tristeza e sintomas depressivos; negação, como não conseguir falar do tema; ou choque, quando é nítido que a pessoa está desorganizada e chocada com o que ela percebeu que viveu."

O importante é não patologizar [transformar em doença] nenhuma dessas reações. É uma reação psicológica diante de uma catástrofe que não pode ser considerada doença psiquiátrica: são reações esperadas.

Poder público recruta psicólogos voluntários

O governo estadual fez um formulário de cadastro de psicólogos voluntários, que tem recebido cerca de 900 inscrições por dia. A partir desse cadastro, o governo informou que os profissionais têm sido chamados gradualmente para atuar. Paralelamente a isso, grupos da sociedade civil se organizam para atender a demanda também. Equipes de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde do governo do Rio Grande do Sul têm atuado em articulação com o Conselho Regional de Psicologia (CRP).

Os voluntários devem atuar apenas com o poder público, diz o psicólogo Diego Gonçalo, coordenador do grupo de trabalho em psicologia em emergência e desastres do CRP. "A saúde mental nessa situação não se detém apenas na escuta, como temos essa fantasia de um psicológico com uma única pessoa no consultório", explica ele.