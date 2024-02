Acidente, doença, violência: como a mente supera ou não um trauma?

Mari conta sua trajetória com muita tranquilidade e afirma que sempre acreditou num propósito de vida, embora ainda não soubesse qual era. Obstinada, com apoio familiar, fé no divino e em si, ela entendeu mais tarde para quê veio.

Senti que meu chamado era ajudar as pessoas de alguma forma, entendi que deveria pegar minha história e compartilhar. Mari Toson

De fato, as pessoas sentem curiosidade ou desejo de aprender com a vivência do outro, principalmente quando o acontecimento parece impossível.

Pinsky diz que, de modo geral, o ser humano sempre vê uma situação de forma mais negativa e pensa que nunca suportaria a experiência trágica do outro. Mas no momento em que se depara com a adversidade, tem naturalmente, no fundo, uma força que não imagina.

"Muitas das reações que a pessoa tem durante o trauma são, de certa maneira, ações e reações favoráveis à sobrevivência", comenta o psiquiatra Câmara Filho. Ficar ansioso, focado no que está acontecendo e apreensivo com o futuro é o que pode mobilizar o ser humano, sendo um dos fatores que ajuda no crescimento pós-traumático.

Como cultivar resiliência e olhar positivo

Nada de positividade tóxica, ok? Assim como o cérebro se modifica devido a um trauma, ele tem a capacidade de se reprogramar para encontrar formas de passar por um desafio com mais parcimônia, sem negar qualquer sofrimento.