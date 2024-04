Soroterapia atrai famosos: quando tomar 'soro de beleza' na veia é válido?

O fato de ser diretamente na veia pode acionar as defesas do corpo de uma forma diferente do que paulatinamente, engolindo uma vitamina por dia, por exemplo.

Dependendo do lugar escolhido, há o risco de ocorrer uma infecção por conta da via de aplicação da substância, a agulha pode estar contaminada e/ou ser mal inserida. Por isso, é muito importante que esse procedimento seja feito de forma segura, apenas com indicação e supervisão médica e, de preferência, em um ambiente hospitalar para o caso de uma reação adversa.

Quanto custa a soroterapia?

O valor dos soros de beleza pode ser salgado —assim como tudo que vai virando moda, com influência dos famosos. Uma ampulheta pode custar, em média, R$ 150.

Se a pessoa realiza 4 sessões, por exemplo, já são R$ 600. Sem levar em conta que, nesses "coquetéis" são incluídas diversas combinações.

Para fazer aqui no Brasil, diferente de outros países, é necessário ter prescrição médica. Até porque, para comprar as ampolas dos tratamentos, é preciso ter o carimbo do CRM (registro profissional no Conselho Regional de Medicina). Esse médico pode ser um endocrinologista, nutrólogo, dermatologista ou clínico geral. Não se esqueça de procurar locais de referência.