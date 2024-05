Andar na ponta dos pés e autismo: qual é a relação?

As informações sobre o TEA ainda são escassas. Patrícia, até o diagnóstico dos filhos Bruna, Pedro e Manu, não sabia nada sobre o tema. Ela procurou médicos e percebeu sinais em suas crianças que eram parecidos a casos relatados em uma reportagem do médico Drauzio Varella. "O que os pais devem fazer é procurar se informar, principalmente quando se está de frente para uma situação em que você não tem a menor noção", diz.

Encurtamento dos pés está associado ao autismo?

Não exclusivamente. A marcha na ponta dos pés pode estar relacionada com o autismo por uma razão multifatorial, quando relacionado a uma alteração de processamento sensorial, de desenvolvimento neuropsicomotor ou um padrão comportamental adquirido.

Imagem: Getty Images

O 'encurtamento dos pés' propriamente dito é apenas uma consequência do padrão de marcha alterado, que pode aparecer em crianças com as condições de saúde citadas acima.

Carolina Bustillo, terapeuta ocupacional do Instituto Jô Clemente

Os especialistas chamam a condição de marcha equina, que é quando a pessoa apoia o peso do corpo na parte anterior do pé e não encosta o calcanhar no chão. Ela está associada a várias condições neurológicas e o autismo é uma delas.