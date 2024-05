América-MG vence Santos em noite tensa com gol polêmico, lesão e confusão

Lesão, gol e briga. O América-MG abriu o placar aos 14 minutos de uma maneira, no mínimo, peculiar: João Paulo recebeu recuo dos companheiros e, apertado por Renato Marques, driblou o atacante dentro de sua própria área. O problema é que o goleiro acabou se machucando na ação e, em meio aos pedidos por paralisação do duelo, viu o jogador dos donos da casa chutar para o fundo do gol vazio. O lance revoltou os santistas e uma confusão generalizada tomou conta do gramado antes de Wilton Pereira Sampaio validar a jogada, já que não havia apitado: 1 a 0. João Paulo tem suspeita de lesão tendínea no tornozelo esquerdo e passará por exames neste sábado (25).

João Paulo recebeu a bola, mas se machucou na hora de chutar para frente. Renato Marques tocou para o gol vazio! O @AmericaFC1912 fez o primeiro do jogo!



@chicopedrotti



AME 1??-0?? SAN l #SérieBNoGOAT pic.twitter.com/nZ9FLUwXvJ -- Canal GOAT (@CanalGOATBR) May 25, 2024

Resposta categórica com Willian. O Santos, que devolveu a bola ao goleiro rival no recomeço do duelo em protesto pelo ato, igualou o placar aos 29 minutos, quando Otero recebeu na ponta esquerda e cruzou para a área. Dalberson rebateu para a entrada da área e Escobar, com um lindo toque de primeira, deixou Willian Bigode (ou Dubgod) em condições de chutar cruzado e empatar: 1 a 1.

América-MG para na trave (e em Brazão). Os mineiros iniciaram a etapa final dispostos a pressionar o adversário — e conseguiram. Antes dos dez minutos, Mateus Henrique acertou a trave do estreante Brazão, e o substituto do lesionado João Paulo operou um milagre segundos depois em chute de Alê na sequência da jogada.

Juninho decreta resultado. O capitão e ídolo do América-MG, que havia se desculpado com os santistas no intervalo pelo lance envolvendo Renato Marques, recolocou o time de Cauan de Almeida na frente. Ele aproveitou lindo passe de Benítez, que deu um toque de primeira ao ser acionado por Adyson, e ajeitou o corpo antes de superar o goleiro rival: 2 a 1.