Corinthians queima nas chamas do vexame e da desonra

Vai piorar.

Uma das empresas usadas para emissão de nota fiscal tem uma sede fictícia. A laranja dessa história escabrosa é uma mulher negra e periférica, mãe solo, que precisa do Bolsa Família para conseguir alimentar a família, está sem dormir apavorada com ameaças e suspeitas.

Diante desse cenário imundo, o que deveria fazer o presidente corintiano? Se revoltar. Aparecer para dar entrevistas cuspindo sangue de tanto ódio pela suspeita de desvio e pelas manchas na imagem do time que ele alega amar. Afastar de imediato todos os supostamente envolvidos que trabalham para o clube até que as coisas sejam esclarecidas. E explicar por que, afinal, houve intermediação se ele garantiu que não haveria. O que exatamente fizeram os intermediários? No que trabalharam? Quem ficou com o dinheiro? Onde está esse dinheiro?

O dinheiro pago para remunerar o "trabalho" dos intermediadores é dinheiro do Corinthians. Um milhão e meio praticamente. Atenção, Fiel: o dinheiro usado para pagar a comissão é dinheiro que pertence ao clube.

Assim, do que se trata a suspeita, afinal? De desvio de uma dinheirama que pertence ao Corinthians e que teria sido feito por supostos - e eis aqui um fenomenal uso da palavra supostos - corintianos.

É um absoluto vexame. Todas as etapas dessa história estão afundadas em desonras. Como assim o presidente não está revoltado? Como assim ele não chama uma coletiva para esclarecer o que houve? Como assim ele dá entrevista aparentando calma? Se ele é mais um do bando de loucos, como assim ele não está indignado?