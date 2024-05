Andar descalço não dá resfriado - mas friagem é perigosa; entenda o por quê

Mas a friagem pode fazer mal?

Dê os créditos à vovó: "pegar friagem" pode fazer mal sim. Embora a presença do vírus seja obrigatória para que haja a instalação de um resfriado, o frio (ou a friagem) pode causar reações que contribuem para que o sistema respiratório fique vulnerável aos "ataques" de vírus causadores do resfriado e da gripe e, principalmente, iniciem uma crise de rinite alérgica.

Além disso, a friagem pode representar uma ameaça à temperatura interna do corpo, que deve estar entre 36,6 e 37,1 ºC para que todos os órgãos funcionem normalmente.

Por isso, quando passamos frio, os vasos sanguíneos se contraem, de forma a direcionar o sangue da pele e das extremidades para o interior do corpo, mantendo os órgãos internos aquecidos. Como resultado, ocorre um prejuízo na circulação do sangue e consequentemente dos anticorpos, nos deixando mais vulneráveis às infecções das vias respiratórias, especialmente resfriados, gripes e faringites.

Mudança de temperatura ataca a rinite

Especialistas afirmam que andar descalço ou tomar friagem está muito mais ligado aos processos de rinite alérgica. Esses sim podem piorar com as mudanças de temperatura. Ao contrário da gripe e do resfriado, a doença não está ligada a vírus, mas sim a uma inflamação da mucosa do nariz que ocorre ao entrar em contato com algum agente causador de alergias, principalmente os ácaros.