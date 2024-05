A verdade no caso Abel Ferreira: o assunto não é da nossa conta

A afirmação é ótima porque permite a cada um especular qual ela seria, sem oferecer uma solução definitiva.

A minha verdade: o assunto é um não assunto. É uma especulação rasa e esdrúxula, que se resume a um fato: a gente não tem nada a ver com isso. Abel não deve explicações nem a mim, nem a você, nem à torcida do Palmeiras.

Se assinou um documento e não cumpriu uma cláusula que se sustente juridicamente, ele talvez deva algo ao Al-Sadd. Se descumpriu algo pactuado com o Palmeiras, talvez deva explicações à presidenta Leila e companhia. Se firmou um compromisso sem consultar sua família, talvez precise se haver com a esposa e as filhas.

Ah, mas ele diz que ama o Verdão. Falou que ficaria quando estava negociando com o Qatar. Não é justo o clube pagar por sua mudança de ideia. Ele cobra transparência e agora isso!

Francamente, nada disso importa. Ele pode amar o Palmeiras and decidir ir embora. Ele pode mudar de ideia e o clube entender que vale a pena gastar mais uns milhões para mantê-lo — e já gastou com coisas bem piores, diga-se.

Ele pode cobrar transparência e ética do futebol, e ainda assim manter seus contratos em sigilo. O que é um direito seu e de todos nós. Contratos privados são privados. A imprensa pode ir atrás de desvendar informações no seu fundamental papel investigativo, mas as partes não estão obrigadas a revelar o que não é público.