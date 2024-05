Quem precisa de uma vacina contra a chikungunya?

"Até o momento é o único imunizante contra essa doença", conta Sáfadi, que, além de professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é membro do CTAI (Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização) do Ministério da Saúde e integrante do comitê científico do CEPI, uma aliança global para o desenvolvimento de vacinas capazes de evitar novas epidemias e pandemias.

Com base em dados atestando que era segura e capaz de desencadear a produção de anticorpos em um nível necessário para considerar quem a tomava protegido, o FDA (Food and Drug Administration), nos Estados Unidos, decidiu licenciar a vacina desenvolvida pela empresa austríaca, em novembro do ano passado, para viajantes adultos com passagem marcada para países onde o famigerado Aedes aegypti — o mesmo mosquito transmissor da dengue — anda voando e aprontando como nunca. Afinal, ele e outro mosquito, o Aedes albopictus, este mais encontrado em regiões de clima temperado, são os grandes vetores do vírus causador da chikungunya.

O Brasil, portanto, é um dos destinos que valeriam a picada, em dose única. Afinal, nosso país e o Paraguai concentram 99% dos casos na América Latina. Por aqui, só neste ano, somam-se perto de 183 mil suspeitas da doença , 102 mortes cuja causa foi comprovadamente a chikungunya e outras 106 que, de acordo com o Ministério da Saúde, ainda estão sob investigação para saber se a pessoa tinha mesmo essa infecção ou não. Aí é que está: a dengue pode estar levantando uma nuvem de fumaça, até por conta de alguns sintomas em comum, que não deixa a gente ver o vírus chikungunya acionar uma dinamite.