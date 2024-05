Existe idade mais segura para dar à luz? Pesquisa coreana tenta responder

Um estudo conduzido pela Universidade de Seul (Coreia do Sul) analisou a associação entre a idade materna no primeiro parto e a morte por doença cardiovascular e mortalidade por todas as causas em mulheres coreanas. Após a pesquisa, os cientistas concluíram que é mais seguro ter o primeiro filho por volta dos 25 anos.

Como estudo foi feito

A pesquisa envolveu 4.044 mulheres que foram acompanhadas por 18 anos (2001-2018).

As participantes foram subdivididas em três grupos, de acordo com a idade do primeiro parto: 23 anos ou menos (1.498 mulheres), 24 e 25 anos (1.033) e 26 anos ou mais (1.513).