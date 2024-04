Muito inchaço e dor até para comer: 'Era quase como se vivesse com caxumba'

Fiz uso do medicamento por seis meses, mas tinha medo de efeitos colaterais. Estava começando a apresentar alterações no fígado, por exemplo. Logo ouvi falar da cannabis medicinal e fui procurar mais para ver se o tratamento se encaixaria no meu caso.

Passei a usar a cannabis medicinal junto com a cloroquina, e aos poucos, fui fazendo o desmame do medicamento. A médica me falou que a cannabis é anti-inflamatória e poderia me ajudar, já que a doença autoimune ataca o sistema imunológico.

Para completar, tenho fibromialgia, então a cannabis ajudaria com o quadro de dor. Também fui diagnosticada após a covid. Trabalho sozinha, e, às vezes, chegava no escritório e deitava no chão de tanta dor no corpo.

O reumatologista também falou que seria bom para minha saúde fazer caminhadas e meditação, o que me fez bem. Mas a cannabis melhorou minha qualidade de vida. Desde que comecei a tomar, minhas inflamações no pescoço praticamente sumiram.

Não tive medo de usar o CBD (canabidiol). Minha médica me passou segurança e pesquisei bastante sobre a medicação. Digo que as pessoas precisam estar abertas a propostas de tratamento."

A cannabis medicinal no Brasil

O uso de cannabis medicinal no Brasil ainda está em expansão. A Anvisa autorizou o uso do CBD como medicamento em 2015, por meio de importação, e em 2019 permitiu que ela fosse vendida nas farmácias nacionais. Mas por conta da oferta baixa, o preço ainda é alto.