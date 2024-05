Karoline Lima acusa Militão de dispensar babá da filha: 'É sujo, é baixo'

Karoline Lima, 28, foi ao Instagram com novas acusações contra Éder Militão, 26, pai de sua filha Cecília, de 1 ano.

O que aconteceu

Ela afirma que o ex cortou o pagamento da babá da menina. "Fale o que quiser sobre mim, que a gente vai se resolver na Justiça, mas não tente prejudicar uma pessoa humilde, trabalhadora, que está aqui para ajudar, inclusive quando você não está, que é a minha funcionária doméstica", disparou ela, nos stories.

A atitude do jogador seria uma represália ao fato de Karoline ter se mudado para o Rio, onde vive seu atual companheiro, Leo Pereira, 28. "Essa pessoa foi contratada por Eder Militão para cuidar da alimentação, das roupas, do quarto da Cecília, e como a Cecília está no Rio de Janeiro, ela está no Rio de Janeiro, que é onde ela deveria estar, porque a Cecília está aqui."