Probiótico, ômega 3: adultos desconfiam dos efeitos de alimentos funcionais

Alimentos funcionais são aqueles que proporcionam mais benefícios para a saúde do indivíduo além das funções básicas de nutrição, como regulação do sistema gastrointestinal e redução do colesterol.

São exemplos dessa classificação alimentos in natura, minimamente processados, fontes de ômega 3 e de fibras beta-glucanas, como peixes, chia, linhaça e aveia, além de alimentos processados como iogurtes com adição de probióticos.

Pesquisadores da UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) e da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) constataram que a população adulta reconhece a necessidade de incluir esses alimentos na dieta, mas ainda desconfia de seus reais efeitos na saúde. Os resultados estão publicados na edição desta sexta-feira (22) da revista científica "Brazilian Journal of Food Technology".