Febre do suco: uso de anabolizantes cresce e hormônios vêm até do Paraguai

Aumento das vendas legais e apreensões ilegais

De acordo com a Anvisa, houve um aumento de 45% na venda dos três principais anabolizantes industrializados (testosterona, cipionato de testosterona e undecilato de testosterona).

O levantamento usa a comparação entre os anos de 2021 e 2019, de acordo com apuração e reportagem da Folha de S.Paulo. O compilado desconsiderou o ano de 2020, por conta da pandemia de covid-19, em que houve fechamento de academias e diminuição no agendamento de consultas médicas.

Em 2019, o BPFRON (Batalhão de Polícia de Fronteira), responsável por monitorar a fronteira do Brasil com o Paraguai, em Foz do Iguaçu, fez uma apreensão recorde, com 126.082 unidades de medicamentos. O batalhão também acompanhou uma queda nas apreensões em 2020, com 8.339 unidades, e com relativo aumento nos anos consecutivos. Em 2023, foram 47.999, de acordo com dados enviados para VivaBem.

"Entre os medicamentos, estão remédios para disfunção sexual e abortivos, mas a grande maioria são anabolizantes", diz Erioberto Joeckel, tenente do Comando do Pelotão de Operações com Cães e chefe da comunicação social do BPFRON.