Aumenta imunidade e regula tireoide: os benefícios da manteiga à saúde

Benefícios em estudo

Melhora a função metabólica: apesar de parecer um contrassenso por ser uma fonte de gordura, estudos indicam que a manteiga pode apoiar uma dieta de emagrecimento desde que seja consumida em quantidades moderadas. Isso também seria graças à ação do CLA, que atuaria melhorando a taxa metabólica, consequentemente aumentando a queima de gordura e reduzindo o apetite. No entanto, são necessárias mais pesquisas para validar a eficácia desse componente, uma vez que os estudos são realizados com altas doses de CLA puro.

Tem ação anticâncer: pesquisas, como a que foi publicada no periódico Carcinogenesis, fornecem evidências preliminares sugerindo que o CLA pode ter efeitos benéficos na redução do crescimento de células cancerígenas. No entanto, são necessários mais estudos para compreender completamente o papel do CLA na prevenção do câncer, assim como o mecanismo de ação envolvido nesse processo. Em algumas pesquisas, observou-se também que o ácido butírico presente na manteiga pode induzir a morte programada (apoptose) de células cancerígenas no intestino, oferecendo um potencial efeito anticancerígeno, conforme cita o artigo publicado na Nutrition Research. Mas é importante aguardar resultados adicionais e estudos mais abrangentes para determinar o verdadeiro potencial do CLA e do ácido butírico na prevenção e tratamento do câncer.

Como consumir

Incorporar manteiga em uma dieta saudável requer atenção à quantidade e frequência do seu consumo, devido ao seu alto teor de gordura saturada.

A American Heart Association sugere limitar a ingestão de gordura saturada a não mais de 13 gramas por dia em uma dieta de 2.000 calorias. Para se ter ideia, uma colher (sobremesa) rasa de manteiga contém, em média, 6,4 g de gordura saturada —quantidade que representa cerca de 50% da ingestão diária recomendada de gordura saturada.