'Meu pai é transfóbico, mas foi meu anestesista na mastectomia'

Dois acontecimentos foram cruciais para que o jovem Ariel Maria Nogueira Bona Lopes, 22, pudesse se reconhecer no espelho. O primeiro envolveu trâmites burocráticos no cartório para retificar sua documentação. O segundo demandou não só as economias que foram guardadas durante seis anos para fazer mastectomia, mas principalmente confrontar as expectativas que recaíam sobre ele desde o seu nascimento. Especialmente com o pai, o estudante de direito precisou persistir para ser aceito como tal, um homem trans. Ao VivaBem, o jovem de São José dos Campos (SP) conta como foi o processo em busca do seu verdadeiro eu.

"Desde criança, eu me achava diferente e não me encaixava nem no grupo dos meninos nem no das meninas. Quando eu ia brincar com minhas amigas, por exemplo, eu pedia para ser o pai da historinha. Em casa, eu estava sempre sem camisa, igual ao meu pai, e não curtia usar vestido ou saia.

Por volta dos 8 anos, passei a dizer na escola que queria ser menino, aí a diretora chamou meus pais para uma conversa. Ela disse que eles precisavam me levar ao psiquiatra para ser curado. A reação dos meus pais foi de indignação, mas não me lembro de termos tido alguma conversa sobre isso.