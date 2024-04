Só tem vontade de ficar na cama? Entenda os perigos do 'bed rotting'

O TikTok tem possibilitado —e alertado sobre— tendências que vêm impactando profundamente o estilo de vida e a saúde de milhões de usuários, principalmente da geração Z —os nascidos entre 1995 e 2010. Recentemente, uma hashtag que tem dado o que falar é a tal de #bedrotting, que pode ser traduzido do inglês como "apodrecendo na cama".

Essa expressão se refere a ficar deitado por longos períodos, quiçá o dia inteiro, sem fazer nada, só mexendo no celular, por opção. Sua origem remonta a uma forma de protesto, ou resistência juvenil, contra a dureza da vida moderna, e com a internet rodou o mundo, tornando-se sinônimo de autocuidado no TikTok.

"Mas é uma distorção, não tem a ver com autocuidado, mas com procrastinação", analisa Henrique Bottura, psiquiatra e diretor clínico do Instituto de Psiquiatria Paulista (SP). Para o médico, procrastinar é definido como o espaço de tempo entre a autoconsciência de que se tem afazeres e o não agir para solucioná-los.