Gordura do bem: abacate protege o coração e é aliado do emagrecimento

Ajuda na perda de peso Apesar de ser um alimento cheio de gorduras (e por isso calórico), a fruta contribui para o emagrecimento, desde que faça parte de uma dieta equilibrada. Isso porque as gorduras do abacate são do tipo monoinsaturada, boa para a saúde.



Além de aumentar a saciedade, fazendo com que você coma menos ao longo do dia, o nutriente reduz a inflamação no organismo (condição associada à obesidade) e evita picos de açúcar na corrente sanguínea, controlando o nível de insulina --hormônio que "faz" o corpo estocar carboidratos na forma de gordura.

Protege o coração As gorduras e os fitosteróis presentes na fruta reduzem a absorção de colesterol pelo intestino, o que ajuda a controlar o nível de LDL (colesterol ruim) e aumentar o HDL (colesterol bom). A fruta ainda têm propriedades que contribuem para diminuir a pressão arterial e lesões nas artérias. Tudo isso reduz o risco de doenças como infarto e AVC.

Ajuda o intestino a funcionar O abacate é fonte de fibras solúveis, que ajudam a regular o intestino. Suas gorduras monoinsaturadas ainda auxiliam na lubrificação das fezes, facilitando sua evacuação e evitando problemas como inchaço abdominal e prisão de ventre.

Em 100 gramas* de abacate você tem:

96 calorias

4,1 g de fibras

8 g de gorduras

6 g de carboidratos

*Fonte: Taco (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos)