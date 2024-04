Dieta saudável começa no supermercado: veja 5 dicas para não errar

Faça uma lista Confira o que você tem na despensa, na geladeira e na fruteira. Depois, anote no papel ou no celular o que precisa comprar. Isso ajuda a trazer somente o que falta e evita gastos por impulso ou com besteiras.

Planeje as refeições Elabore um cardápio semanal para o café da manhã, almoço, jantar e lanches intermediários e inclua na lista de compras o que vai precisar para essas refeições.

Nunca vá ao mercado com fome É cilada fazer as compras de estômago vazio! Quando estamos com fome, é comum colocarmos no carrinho produtos desnecessários e pouco saudáveis, como doces, biscoitos, salgadinhos e outros ultraprocessados.

Compre alimentos da estação Por serem produzidos em maior quantidade na época, eles têm melhor preço, melhor aparência e sabor. Outra vantagem é que esses alimentos são mais propensos a crescerem naturalmente e necessitam de menos produtos químicos para seu cultivo

Fuja dos corredores de ultraprocessados Concentre suas compras nos setores de hortifruti, açougue e laticínios e evite levar para casa biscoitos, salgadinhos, macarrão instantâneo, refrigerantes e embutidos. O consumo regular desses alimentos está relacionado não só com o ganho de peso, mas também com diversas doenças, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade e câncer.

