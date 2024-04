Controla glicose no sangue e aumenta energia: os benefícios da granola

1. Contribui com o controle do peso

Dentro de um plano alimentar equilibrado, a granola pode contribuir para o controle do peso, uma vez que traz fontes de energia associadas a fibras, que dão saciedade. Portanto, pode ser benéfica para quem busca perder peso.

No entanto, a granola pode ser calórica e é preciso se atentar ao rótulo, se for comprar pronta, e ver quais são os ingredientes. É importante, sempre que possível, escolher itens com menos açúcar.

2. Faz bem para o coração

A granola contém aveia, ingrediente rico em fibras solúveis, que reduzem os níveis de colesterol LDL, considerado "ruim". Portanto, o alimento ajuda na saúde do coração.

Além disso, a granola é fonte de ômega 3, que tem propriedades anti-inflamatórias e está associado à redução do risco de doenças cardíacas, e também pode ter antioxidantes, substâncias que combatem os radicais livres e protegem as células do coração contra danos.