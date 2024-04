Idoso ao volante: como reconhecer quando é a hora de parar de dirigir

A legislação brasileira não determina idade para parar de dirigir: isso depende das condições da pessoa. Vale o bom senso, com a ajuda da família e dos médicos, para reconhecer quando é hora de deixar o volante de lado.

O que diz a regra

A validade da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) muda de acordo com a idade dos motoristas. Até 49 anos, é exigido o exame de aptidão física e mental a cada dez anos. O prazo cai para cinco anos para quem tem entre 50 e 70 anos e para três anos para quem tem mais de 70. Essa diminuição de tempo leva em conta as dificuldades do envelhecimento.

E se o idoso passou no teste, mas, dentro desse intervalo, seu estado de saúde declinou? Cabe a ele, com incentivo familiar, deixar o carro de lado. As transformações, principalmente após 80 anos, podem acontecer de forma muito abrupta, então entra a questão do bom senso.