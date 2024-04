Desafio da Gkay: o dia que vi 'franguinha' duelar com Gracyanne Barbosa

Assim começa minha conversa com Gracyanne Barbosa, modelo fisiculturista que treina há mais de 30 anos e é inspiração para muitas pessoas que embarcam nesse universo fitness:

Ela teve a cara de pau de começar a me marcar em todos os posts: 'Chora, Gracyanne... Olha aqui, olha o meu músculo'. Isso me provocando! Ela me desafiou e eu falei: 'Não é possível! Audaciosa [risos].

Como uma boa pessoa que é apaixonada por musculação, eu estava animada para ver este duelo. De um lado Gracyanne Barbosa, com toda sua experiência e músculos definidos. Do outro, a influenciadora Gkay, que assim como eu, entrou nesse universo há pouco tempo, mas já foi fisgada por esse estilo de vida.