Ajuda a controlar peso e aumenta colesterol bom: os benefícios da pipoca

Além das fibras, o baixo teor calórico da pipoca faz dela uma grande aliada das dietas de emagrecimento —30 g de milho estourado oferecem aproximadamente 160 kcal.

A adição de manteiga, óleo, sal ou outros temperos no preparo pode aumentar o teor calórico da pipoca. Portanto, para quem está contando calorias ou buscando opções de lanche mais leves, a pipoca estourada no ar, sem aditivos, é a escolha recomendada. Daniela Zuin, nutricionista

O alto teor de fibras ainda ajuda a promover a sensação de saciedade, evitando os beliscos fora de hora, como mostra o estudo publicado no Journal of the American Dietetic Association. Sem contar que, ao regular o nível de açúcar no sangue, ela contribui para evitar picos de insulina, hormônio que favorece o acúmulo de gordura no corpo.

4. Protege o sistema cardiovascular

As fibras da pipoca também desempenham um papel importante na redução dos níveis de colesterol, contribuindo para a saúde cardiovascular. Além disso, o grão contém niacina (vitamina B3), que ajuda a aumentar o colesterol bom (HDL).

Um estudo publicado na Antioxidants revela ainda que a pipoca fornece boas quantidades de polifenóis, como o ácido ferúlico, um potente antioxidante que age na redução do estresse oxidativo, diminuição de lipídios e aterosclerose, além de reduzir a pressão arterial.