Startups dizem produzir carne cultivada em escala; ciência não vê isso

Só no Brasil, esse montante foi de US$ 2,5 milhões em 31 projetos, em 14 instituições de pesquisa e 2 startups. Desse total, quatro são em carne cultivada, 25 em proteína vegetal e dois em fermentação. No total, o Brasil tem 17 grupos de pesquisa para desenvolvimento de carne cultivada, e cinco delas receberam apoio do GFI.

Investimentos sobem, capital de risco desce

Desde 2018, startups prometem escalonar a produção de carne cultivada a ponto de abastecer um mercado local em cerca de três anos, mas esse dia nunca chegou. Houve um salto de investimentos em proteínas alternativas em 2021 por recursos públicos, segundo dados do GFI, e o total de investimentos em proteínas alternativas chegou a US$ 242,7 milhões em 2023, alocados em pesquisas em carne cultivada, fermentação de precisão e produção de proteínas de origem vegetal e de fungos - as duas últimas plataformas são as que já se estabeleceram no mercado e que mais captam recursos no mundo todo. Futuro Burger e Incrível, da Seara, são exemplos de marcas de proteína vegetal que estão disponíveis de forma massiva.

O setor teve um pico de investimentos de capital de risco em 2021, com US$ 989 milhões, passando para US$ 807 milhões no ano seguinte, dos quais US$ 400 milhões foram para a Upside Foods. Entre 2022 e 2023, esses aportes diminuíram 78% em todo o mundo, segundo o site AgFunderNews, chegando a US$ 177 milhões. Fontes ouvidas pelo AGFunderNews apontam que a saturação de propostas similares pelas startups e a constatação de que a escalabilidade e paridade de preços é realmente difícil de atingir a curto prazo fizeram com que muitos investidores migrassem seu dinheiro para outras áreas, como inteligência artificial.