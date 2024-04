Está difícil mudar hábitos? Estas 5 dicas vão ajudar você

Organizar sua rotina, programar alarmes no celular para se lembrar de caminhar ou beber água, cozinhar no domingo as refeições da semana e ficar menos tempo no celular vai ajudar a botar ordem nessa vida e ser mais saudável.

Busque novos sabores

Para não jogar comida fora, compre pequenas quantidades de alimentos que antes você não tinha o hábito de consumir, prepare algo diferente (use as receitas que eu escrevo aqui há anos!), experimente novas texturas e aposte em temperos naturais e frescos. É incrível como gotas de limão e um pouco de cheiro verde fresco transformam os pratos.

Procure experimentar coisas novas todos os dias. Assim, você treina seu comportamento e seu paladar para que os alimentos naturais se tornem mais gostosos e prazerosos.

Invista nos vegetais

Se você tem medo de sentir fome ao começar a mudar sua alimentação, prepare-se para comprar e preparar uma grande diversidade de vegetais.