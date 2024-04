Não quer cozinhar à noite? Tortilha é opção saudável para um jantar rápido

Tortilha de batata

Ingredientes

1/2 batata pequena com casca

2 ovos

azeite, sal e pimenta a gosto

2 colheres de sobremesa de queijo ralado

Preparo

Com um laminador de alimentos, lamine a batata bem fininha.

Coloque as fatias da batata no fundo de uma frigideira antiaderente, com um fio de azeite.