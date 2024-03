Os verdadeiros efeitos do açúcar em nosso corpo ao longo da evolução

O esvaziamento gástrico e os açúcares intrínsecos** A velocidade com que o alimento sai do estômago é crucial para regular os níveis de açúcar no sangue à medida que ele passa para o intestino e é absorvido pelo corpo. A glicose e a sacarose intrínsecas nos alimentos são esvaziadas de forma semelhante .

A adaptação evolutiva às frutas frescas** se manifesta no esvaziamento, que se torna mais lento à medida que a concentração de glicose aumenta. Foi demonstrado que esse fenômeno se encaixa perfeitamente com a faixa calórica de açúcares totais em frutas frescas, que têm sido a base da dieta humana por milhões de anos. A adaptação evolutiva sugere que nosso sistema gastrointestinal foi projetado para gerenciar com eficácia a ampla faixa calórica das frutas, ajudando assim a manter a glicose no sangue estável.