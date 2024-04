Veja como fazer 'leite' de vegetais, mas cuidado ao substituir o de vaca

Pode misturar com café?

Bebidas vegetais podem ser combinados com uma variedade de ingredientes, como café, chocolate e chás. Ainda acompanham frutas, whey protein, manteiga de amendoim, mix de cereais e, assim como o leite de vaca, podem ser usados no preparo de sobremesas, iogurte, queijos, patês, salgados, cremes e molhos.

"É possível aquecê-las no fogão ou micro-ondas e depois, a depender do gosto de cada um, adoçá-las com cacau em pó, açúcar, adoçante ou extrato de baunilha, que com um toque realça bastante o sabor", comenta Patrícia Santiago, médica pela UEA (Universidade Estadual do Amazonas) e pós-graduada em nutrologia.

Santiago orienta experimentar diferentes tipos de bebidas vegetais para encontrar a que mais agrada ao paladar. Para quem prefere sabor naturalmente mais suave e adocicado, ela sugere as versões feitas com aveia, amêndoas e coco. As de arroz são mais leves e neutros, enquanto as de grãos de soja e ervilha, por serem mais proteicos, acabam sendo menos palatáveis, se puros.

Dá para fazer em casa

Fazer bebida vegetal em casa é relativamente simples e permite personalizar os ingredientes de acordo com suas preferências, combinando com água e, às vezes, adoçantes e sabores naturais. Mas como são produzidas a partir de grãos, sementes, legumes ou outros vegetais, é preciso adaptar os modos de preparo.