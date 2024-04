Como funciona o paladar: sentimos o gosto de alimentos apenas com a língua?

Entre essas células, as células receptoras são as responsáveis pela percepção das moléculas gustativas, por meio de receptores compostos de proteínas às quais as moléculas associadas aos cinco principais sabores se ligam. Há várias dezenas de proteínas capazes de detectar especificamente as moléculas associadas ao paladar. É interessante notar que há várias dezenas de receptores para moléculas amargas, enquanto todos os outros sabores provavelmente estão associados a apenas um tipo de receptor cada.

Depois que o sinal é percebido pelas células receptoras, ele é transmitido pelas células pré-sinápticas para os neurônios para estimular uma área específica do cérebro. Além das células receptoras e pré-sinápticas, existe outro tipo de célula nos botões: as células gliais, que atuam como suporte para as células receptoras e pré-sinápticas.

Diagrama de um botão gustativo com seus diferentes tipos de células na parede do esôfago Imagem: Benjamin Beck, Alizée Vercauteren Drubbel/Université Libre de Bruxelles

Embora ferramentas recentes, como animais transgênicos, tenham aprofundado nossa compreensão dos mecanismos que regulam a formação do botão gustativo, ainda há muitas questões em aberto. Como se forma uma célula receptora? Os mecanismos que induzem a formação de uma célula pré-sináptica são diferentes? Todas as células de um subtipo são idênticas? Essas perguntas exigem o estudo das papilas gustativas em nível de célula única.

Papilas gustativas no esôfago

Por acaso, ao sequenciar as moléculas de RNA presentes no esôfago de camundongos em uma escala de célula única para estudar o desenvolvimento de cânceres, descobrimos papilas gustativas na parte superior do esôfago. Embora essas estruturas tenham sido mencionadas em humanos, elas nunca foram caracterizadas e sua função nunca foi estudada. Neste estudo, demonstramos muitas semelhanças em ratos entre as papilas gustativas do esôfago e as da língua.